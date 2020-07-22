美團夥可口可樂探討數碼化商業新模式
2020年07月22日 17:44
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中國生活電子商務平台美團點評(03690)宣布，與可口可樂中國簽署戰略合作協議，將共同探討數碼化商業新模式。雙方將以「FOOD+」為核心，全年的O2O營銷活動以全產品種類布局，可口可樂將在不同程度、不同場景與美團點評開拓合作，包括「閃購新零售」、酒店旅遊場景跨界營銷等方面。
可口可樂媒介及數字營銷總經理楊曼曼表示，合作將推動可口可樂加快數碼化轉型，覆蓋更多消費應用場景。
美團點評將協助建立品牌長期私域營運基地可口可樂品牌館。雙方將建立可口可樂商戶聯盟，讓客戶進一步加強可口可樂對於餐飲渠道的滲透率，達致品牌與商戶的共同發展。
美團點評還將為可口可樂首創品牌私域數據庫，從活動、消費者、商戶等方向，收集數據資產，形成實時、可視化的數據分析，為品牌營銷提供科學的完善指引。
事實上，美團點評與可口可樂已有成功的合作經驗，雙方曾推出「可口可樂城市美食罐尋味之旅」、「可口可樂與美食」等系列活動。下一步，美團點評還將聯合可口可樂賦能予雙方價值鏈上的餐飲商戶供給側的數碼化能力建設，共同建立管理的先進經營模式。
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