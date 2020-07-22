藍灣半島連天台銀主盤1080萬元拍出　高開價兩成

忠誠拍賣行周三(22日)推出20項物業公開拍賣，售出其中3項，包括小西灣藍灣半島8座高層連天台銀主盤，單位實用面積637方呎，天台面積566方呎，拍賣開價900萬港元，獲5、6組買家承價，最後搶高兩成至1,080萬元成交，呎價16,954元。

另同場亦售出兩項非住宅物業，其中黃竹坑雅濤閣停車場東翼3層單號車位，由法院頒令拍賣，業權人士才可購買，並且不提供樓契，開價80萬元，最後獲承價至150萬元售出。

而位於西貢一幅農地，鄰近企嶺下、榕樹澳村，農地總面積約9,176方呎，屋地面積約436方呎，相關面積未經核實，開價120萬元，搶高至209萬元易手。

忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑表示，近日銀主盤數量有減少迹象，較早前少約一成，而二手盤源供應短缺，樓價穩企，市場仍具承接力。