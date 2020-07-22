帝御．金灣開價：美聯料租金回報率超過3厘
2020年07月22日 17:55
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美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門帝御‧金灣開價審慎，低市價逾一成，預料吸引用家及投資客入市，相信首批單位銷情理想，並有加推加價空間。他預計，項目落成後呎租可達逾38元水平，租金回報率超過3厘。
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