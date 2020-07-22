中美科技戰：iPhone關鍵供應商遭列黑名單　恐加劇美中脫鈎

外國傳媒報道，美國商務部於周一(20日)發布俗稱「黑名單」的新版實體清單有11間中國公司，其中包括蘋果公司iPhone關鍵供應商、中國觸控面板廠歐菲光集團(O-Film)南昌子公司。就此，分析指出，美國此舉形同向美企宣告與中企合作的風險，讓美中脫鈎的可能性更上一層樓。

報道指出，即使被列入實體清單，也不代表供應鏈會被斷絕，但從長期角度來看，這可能會顯著影響美國公司的供應鏈選擇，甚至改變全球科技業供應鏈的競爭格局，因為科技公司若要繼續與被美國列為「黑名單」的企業有業務往來，就必須權衡風險。