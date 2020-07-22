【大行報告】大和料地產股派息穩健　首薦領展

香港經濟持續受新冠肺炎及社會動盪影響，券商大和發表行業報告稱，在評估公共衞生事件及香港持續面臨的宏觀層面的不確定性後，認為香港地產股盈利可受承壓，但行業維持股息的能力仍然穩定。

大和認為，受公共衞生事件影響，部分地產股即將公布的業績將錄得虧損，而所有香港地產股的資產負債表將會受壓。