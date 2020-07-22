【大行報告】大和料地產股派息穩健 首薦領展
2020年07月22日 18:25
東網電視更多新聞短片
香港經濟持續受新冠肺炎及社會動盪影響，券商大和發表行業報告稱，在評估公共衞生事件及香港持續面臨的宏觀層面的不確定性後，認為香港地產股盈利可受承壓，但行業維持股息的能力仍然穩定。
大和指出，地產股派發股息的意願將成為關鍵，該行料地產商即將發表的派息的披露將對未來該行業的市場變化趨勢提供指引。目前大和重申對該行業的積極看法，首選領展房產基金(00823)、陽光房地產基金(00435)、太古地產(01972)、新鴻基地產(00016)及恒隆地產(00101)等5隻股份，均予其「買入」評級。
大和認為，受公共衞生事件影響，部分地產股即將公布的業績將錄得虧損，而所有香港地產股的資產負債表將會受壓。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！