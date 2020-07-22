中資油股有得炒！管道資產交易溢價理想

財經媒體彭博報道，中國新的管網巨頭周二(21日)進行了首筆資產購買，以可能對該國石油巨頭來說是個好兆頭的估值。

這宗交易的高溢價對於中國的石油巨頭來說是個好消息，因為它們將必須把自己的管道資產剝離給該新的國有公司──國家石油天然氣管網集團有限公司。

這溢價使得這宗出售成為「高度增值的交易」，大和資本市場分析師Dennis Ip在一份研究報告中表示。該交易「可能給所有將要剝離資產管道的公司打了一劑強心針，因為它減輕了市場對價值破壞性剝離行動的擔憂。」

Sanford C. Bernstein＆Co.的分析師Neil Beveridge在一份研究報告中表示，中國石油剩下的大量管道資產即使是溢價20%，也將讓該公司估值淨賺約500億元人民幣。