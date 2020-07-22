港人注意！泰國全球第2大米出口國地位不保　原因係...

外國傳媒報道，泰國今年全球第2大米出口國的地位難保，受當地乾旱和泰銖大漲影響，泰國運米成本高於越南和印度，上半年銷量已下跌40%，全年出口目標降13%至650萬噸，將創2000年以來最低出口量。

由於泰國農田因乾旱而產量大減，導致價格上漲；另一方面，泰銖自4月以來升幅達4.7%，也使泰國大米的價格比其他出口國高。

除了泰銖4月以來升幅達4.7%導致泰國大米價格上漲外，泰國大米出口商協會名譽會長Chookiat Ophaswongse指出，疫情削弱了全球對大米的需求。

該國今年上半年出口了314萬噸大米，按年減少約1/3。相比之下，競爭對手印度和越南則分別出口453萬噸和404萬噸。原本泰國大米出口量排名全球第二，惟上半年已跌至第三，落在印度和越南之後。

價格方面，受泰銖強勢影響，泰國5%碎米的基準價格目前為每噸520美元，而越南和印度的大米價格分別為每噸440至450美元和360美元，明顯低於泰國大米價格。