【多相】港島住宅「一劏八」放租攻年輕客　每月8500元起

香港住屋供求失衡，單身及年輕人士有龐大租務需求，有部分業主將單位改裝劏房出租，以賺取更高的租金回報。位於港島區一個實用面積約1,000方呎單位，「一劏八」改裝為8間套房出租，每間包家電每月叫租約8,500至9,500港元。

負責單位設計的資深投資者吳龍飛表示，業主斥約60萬元改裝上述單位，平均每個房間約120方呎，假設單位以原裝出租，估計每月租金約3.6萬元，現時劏開作8間套房，設獨立廁所，若全數租出每月租金收入高逾7萬元，租金回報可達8至9厘。

他又稱，位於尖沙咀的同類單位，亦改裝為5間套房放租，目前已租出其中3間，月租約5,500至6,000元，餘下兩間面積較大的房間，每月叫租約6,500元。