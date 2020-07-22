暢錢要注意！6大因素使美元短線貶值　長期也添憂

外國傳媒報道，BK資產管理公司G-10貨幣策略師Boris Schlossberg坦言，目前美元非常脆弱。他指出，聯儲局大舉放水，加上美元現時吸引力相對減弱，都不利美元走勢。

事實上，追蹤美元兌歐元等6種主要貨幣的美匯指數周二(21日)跌0.7%，低見95.139，為3月以來最低。在過去3個月美元貶值5.1%，單是7月初至今就貶了2.3%。反觀，歐元兌美元升勢銳利，3個月勁揚5.8%，升幅大半集中在過去30天之內。

就市場分析，可歸納出下列5大因素，造成美元轉弱：

【1、避險降溫】

美元在危機最嚴峻期間大升，反映美元在危機時期成為資金爭先恐後遁入的安全避風港。如今已降溫。瑞銀認為，疫情不太可能導致世界各國回頭訴諸全國性的封鎖抗疫措施，全球經濟增長可望逐步復甦，將降低美元作為避險貨幣的需求。

【2、歐洲救市】

歐洲合力推動經濟復甦方案，觸動資金流入歐元、撤出美元。

【3、聯儲局放水規模大】

瑞銀指出，聯儲局在疫情期間推出的貨幣寬鬆規模比其他主要央行大，壓抑了美國國債孳息率，使近年支撐美元的利率優勢減弱。

【4、大選】

美國11月大選在即，選前的不確定性不利美元。

【5、疫情未受控】

美國疫情仍升溫，受控表現不如歐洲，也是美元顯得較歐元等主要貨幣疲弱的原因。

【6、儲備地位】

美元作為全球首要儲備貨幣的地位面臨長期挑戰。