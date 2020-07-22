中國經濟：市場憂企業破產及失業率上升 須堅持改革開放
2020年07月22日 18:56
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(中新社圖片)
清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民周三(22日)出席團結香港基金「中華大講堂」網上講座時，被問到中國如何面對可能被各國孤立的局面，他認為，關鍵是中國堅持改革開放。
瑞安房地產(00272)主席羅康瑞亦有份現身出席上述講座的香港會場，指即使中國第2季經濟反彈，目前內地商場人流只回復到去年7至8成水平，很多店舖沒生意，企業憂慮「怎生存下去」，員工更擔心失業、生計能否維持等。因此，他並不看好下半年甚至明年內地經濟，估計企業破產及失業率將進一步上升。
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