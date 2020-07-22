新冠肺炎：宏利延長多項額外保障及理賠措施至8月底
2020年07月22日 19:21
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(Getty Images圖片)
因應本地新型冠狀病毒疫情持續，宏利香港宣布，繼續延長多項額外保障及理賠措施至8月31日。一旦確診新冠肺炎，保障將包括一筆過特別現金保障2,000港元、全球住院現金保障增加至每日800元，可達45日。另於8月31日前，新投保的個人理財產品保單，可獲免費額外人壽保障，包括身故賠償22萬元。
宏利並指，將優先處理有關新型冠狀的門診及住院理賠事宜，最快可在一個工作天內完成處理索償。索償申請除適用於宏利在中國内地的指定醫院外，亦包括其他獲中國政府公佈的定點醫院，另豁免提交索償期限的要求。
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