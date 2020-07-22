新股專輯：傳君樂寶乳業擬港上市擬54億
2020年07月22日 19:28
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市傳中國乳業公司君樂寶乳業正考慮在中國內地及香港上市，其中香港上市計劃，擬集資最少7億美元(約54.6億港元)。
君樂寶乳業創立於1995年，業務範圍包括嬰幼兒奶粉、低溫液態奶、常溫液態奶、牧業四大板塊，在河北、河南、江蘇、吉林等地建有20個生產工廠、13個現代化大型牧場。
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