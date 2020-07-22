【全球救市】新加坡推振興旅遊方案 涉2.5億元
2020年07月22日 19:31
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，新加坡旅遊局、聖淘沙發展局和新加坡企業發展局聯手投入4,500萬坡元(約2.5億港元)刺激內需，為新加坡自2003年「沙士」疫情和2009年全球金融海嘯後，再度推出旅遊振興計劃，同時也是為刺激國內需求而推出規模最大的計劃。
該計劃涵蓋3大領域，包括與當地社區合作尋找私房景點、規劃鄰里特製行程，以及與酒店、旅遊業、景點合作推出優質且優惠的旅遊方案。初階段約有40家企業提供80項左右的促銷方案，包括酒店住宿、景點及旅遊行程等。
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