【全球救市】新加坡推振興旅遊方案　涉2.5億元

外國傳媒報道，新加坡旅遊局、聖淘沙發展局和新加坡企業發展局聯手投入4,500萬坡元(約2.5億港元)刺激內需，為新加坡自2003年「沙士」疫情和2009年全球金融海嘯後，再度推出旅遊振興計劃，同時也是為刺激國內需求而推出規模最大的計劃。

該計劃涵蓋3大領域，包括與當地社區合作尋找私房景點、規劃鄰里特製行程，以及與酒店、旅遊業、景點合作推出優質且優惠的旅遊方案。初階段約有40家企業提供80項左右的促銷方案，包括酒店住宿、景點及旅遊行程等。