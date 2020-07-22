續拓中國！滙豐擬在上海設金融科技服務公司

據內媒報道，滙豐銀行(中國)行長兼行政總裁王雲峰表示，作為對中國市場持續投資的最新舉措，滙豐計劃在上海設立金融科技服務公司，為旗下金融機構提供科技和數據服務，於適當條件下亦將尋求向集團以外的金融機構，輸出金融科技解決方案。