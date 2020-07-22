中信大錳半年轉蝕810萬元 不派息
2020年07月22日 19:52
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中信大錳(01091)公布，截至2020年6月30日止6個月收益21.23億港元，按年減32.4%，錄得母公司擁有人應佔虧損810.7萬元，去年則錄得溢利8,626.1萬元；每股虧損0.24仙，不派中期息。
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