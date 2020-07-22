小心冧市！白宮與國會分歧大　美新紓困方案7月31日死線

美國第一輪經濟刺激措施將在7月底到期，然而新紓困方案談判目前陷入僵局，可能使新刺激措施實施推遲到8月。

外國媒體報道，目前爭議來自共和黨和白宮，在該黨制定的抗疫紓困新法案草案中，基本上支持對個人發放新一輪現金以刺激經濟、延長補充性失業救濟及加大檢測撥款，但對美國總統特朗普提倡的下調工資稅存有分歧。

特朗普將工資稅減免視為談判底線，此前他已向國會山的共和黨人表示，除非將削減工資稅的條款囊括在內，否則他不會簽署新的援助法案。

市場原本預期下周末前在國會通過刺激法案，但目前共和黨已經撤回預期，因此新刺激措施實施可能推遲到8月。

然而，在時間方面，眾議院將從7月31日起開始休會一直到9月，參議院則會在8月7日開始休會，這意味着眾議院7月31日前就必須通過議案，且必須是最終版本。

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