新股專輯：中國金融科技公司陸金所擬赴美上市

財經媒體彭博引述消息人士稱，中國金融科技巨頭陸金所尋求通過美國首次公開募股(IPO)籌資至少30億美元(約234億港元)。

該公司在考慮最早今年在美國IPO，此前曾考慮在香港IPO。消息人士透露，參與幫助陸金所準備此次IPO的銀行包括美國銀行、高盛和瑞銀，滙豐和摩根大通也就該交易開展了一些早期工作。

不過，消息指該公司尚未敲定銀行陣容，此次IPO的細節可能有變動，中美之間的政治局勢緊張也可能影響陸金所的上市計劃。