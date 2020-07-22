新股專輯：中國金融科技公司陸金所擬赴美上市
2020年07月22日 21:00
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財經媒體彭博引述消息人士稱，中國金融科技巨頭陸金所尋求通過美國首次公開募股(IPO)籌資至少30億美元(約234億港元)。
該公司在考慮最早今年在美國IPO，此前曾考慮在香港IPO。消息人士透露，參與幫助陸金所準備此次IPO的銀行包括美國銀行、高盛和瑞銀，滙豐和摩根大通也就該交易開展了一些早期工作。
不過，消息指該公司尚未敲定銀行陣容，此次IPO的細節可能有變動，中美之間的政治局勢緊張也可能影響陸金所的上市計劃。
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