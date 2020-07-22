標普：內險增權益資產配置　會削弱資本緩衝

中國監管機構近日根據保險公司的綜合償付能力，更新險企股權投資限額的分層準則。國際評級機構標普發表報告指，新政或使保險公司審視其權益類資產配置比例，預計部分險企的股權投資配置會增加，將進一步削弱其資本緩衝。

標普指，增加投資配置會加劇保險業的壓力，而該機構曾評估，保險業於2020年初出現負信貸(negative credit)的趨勢，又提出低利率帶來再投資風險、市場對股市波動的敏感度增加等，這將削弱保險公司承受損失的能力。

中國銀保監近日放鬆保險公司投資股票的比例，內險公司權益類資產投資餘額，不得高於保險公司上季末總資產的介乎10至45%。

標普認為，新的股權投資的分層方法，反映監管機構為控制保險業風險而作出變革，通過引入具有差別的股權投資上限，保險公司需為其投資管理而負責，將償付能力與股權投資限額掛鈎，亦可增加資本與投資管理團隊之間的協作。

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