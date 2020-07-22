新盤UPDATES：本月交投量料1200宗　少過預期

疫情肆虐，發展商推盤信心未受影響，屯門區兩大新盤爆發正面對撼搶客戰。不過，市場料本月整體一手交投量只達1,200宗水平，較原先預測為少。

●帝御．金灣首批單位平均呎價逾1.35萬 入場費三球有找！

屯門新盤市場爆發搶客激戰，短短一周區內兩大項目連環公布開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，首張價單推出123個單位，屬抗疫價，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578港元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元，全數折實售價低於660萬元。

他指出，項目有機會本周末起開放示範單位及開始收票，並短期加推單位，料涉及約10%，有機會本月內或下月初開售。對於同區另一同新盤亦將開售，他認為，更多樓盤推出可吸引市場注意力，希望大家均可以受惠。

●帝御‧金灣開價：美聯料租金回報率超過3厘

美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門帝御‧金灣開價審慎，低市價逾一成，預料吸引用家及投資客入市，相信首批單位銷情理想，並有加推加價空間。他預計，項目落成後呎租可達逾38元水平，租金回報率超過3厘。

●帝御．金灣開價：中原指售價具競爭力 首批料一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，屯門帝御‧金灣首批單位售價已反映疫潮因素，較同區一手貨尾有15%折讓，而首批折實售價全部低於660萬元，此類價錢新盤向來最熱銷，加上最低入場價更於300萬元，屬近期新盤罕見。即使二手市場，根據公司網上放盤統計，現時全港低於300萬元的私樓放盤只得18個，可見該項目極具競爭力，加上發展商提供高成數按揭，相信首批單位可一Q清枱。

他預計，7月份一手市場由貨尾主導，至今錄逾900宗成交，成績算不俗，料全月一手成交約1,200宗，較原先預計減少。而疫情下睇樓量大減，公司營業額已下跌三成。

●御海灣錄1450張入票 超購逾12倍

市場消息透露，新鴻基地產區內御海灣，截至今晚7時，暫已錄得超過1,450張入票，以推出銷售共108個單位計，超額逾12倍。當被問及同區再有其他新盤部署推售，新地代理業務部總經理張卓秀敏回應，公司對御海灣的質素十分有信心，項目位處屯門市區，區內供應寥寥可數。

●皓畋大單位售5650萬元

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