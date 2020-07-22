短期宣布！傳歐央行傾向要求銀行年內停派息

財經媒體彭博報道，歐洲央行傾向於要求銀行至少在年底之前暫停派息，打擊了投資者對第4季度恢復派息的希望。

消息人士稱，歐洲央行監事會的幾名成員認為經濟形勢還不夠明朗，無法證明銀行恢復派息是合理之舉。歐洲央行發言人不予置評。

消息透露，歐洲央行可能在未來幾天做決定，惟歐元區成員國自己的監管機構仍可允許不受歐洲央行直接監管的中小型銀行派息，銀行也可能以股票而不是現金來支付股息，以節省資本。

歐洲央行在3月份要求銀行至少暫停派息到10月，以保留資本抵禦疫情衝擊。儘管這給一些銀行帶來了痛苦，但歐洲央行表示，這是換取空前的監管放鬆的條件。

歐洲央行表示，暫停派息的要求使歐元區銀行體系保留了大約300億歐元(約2,730億港元)資本，以用來消化損失並向受到疫情影響的企業提供貸款。央行敦促銀行自願遵守，不過歐洲央行監事會主席Andrea Enria表示，如果銀行不按要求行事，歐洲央行可以採取「具有法律約束力的措施」。