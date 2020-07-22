【全球攬炒】美網站指因疫情關門的美企　逾半永久停業

財經媒體彭博報道，美國美食點評網站Yelp稱，新冠疫情開始時暫時關閉的企業中，有一多半現在看來會是永久關門。

該公司周三(22日)發布報告顯示，截至7月10日，其網站上列出的132,580個關閉企業中有55%是永久性的，比6月底上升14個百分點。超過72,000家企業已永久關閉，其中加州、德克薩斯州和佛羅里達州佔比最高。

長期關閉的企業數量增多，意味着未來勞動力市場前景疲軟。經過兩個月就業穩定增長後，7月非農就業人數可能下降，因為新冠病例再度激增和面臨新的封鎖措施。

在Yelp報告中，餐館佔永久性關閉企業的數量最多，其次是零售和美容業，酒吧和健身中心。儘管許多零售商可以改為路邊收貨和網上訂貨，但這些措施未必足以讓他們維持長期經營。