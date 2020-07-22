傳東亞銀行售屯門鄉事會路舖 涉資1.35億
2020年07月22日 21:08
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近年東亞銀行(00023)持續放售舖位物業，該公司持有的屯門鄉事會路112至140號雅都花園商場地下G16、G39及G40號地舖，面積約3,515方呎，市傳以約1.35億元賣出，新買家為食品連鎖商。
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