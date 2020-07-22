業績欠佳！雀巢正考慮出售中國瓶裝水業務

財經媒體彭博報道，全球最大食品公司雀巢正考慮出售在中國的瓶裝水業務，以剝離業績欠佳品牌。

雀巢周三(22日)表示，正考慮包括出售在內的多種方案。MainFirst分析師Alain Oberhuber估計，該部門年銷售額約為5,000萬瑞郎(約4.1億港元)，或許能以相近價格成交。在中國銷售雀巢優活和雲南山泉的雀巢面臨着強勁的本土競爭。

雀巢一直計劃收縮中國業務和瓶裝水業務。據稱該公司已縮短對銀鷺食品集團的競購方名單，或籌資逾4億美元。上月，該公司宣布打算出售美國大眾市場瓶裝水業務以專注於高端品牌。