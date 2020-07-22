中美科技戰：抖音擬在美國增聘一萬個新職位
2020年07月22日 21:21
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外國傳媒報道，影音短片應用程式抖音(TikTok)周二(21日)宣布，規劃未來3年在美國地區增加一萬個新職位。據抖音表示，美國部門目前有約1,400名員工，今年1月時僅不到500人。
抖音母公司為中國內地科技公司字節跳動(ByteDance)，隨着中美緊張持續加溫，美國認定抖音在處理用戶數據方面潛藏安全隱憂。市場憂慮抖音會成為下一個華為。
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