樓價UPDATES：將軍澳帝景灣撻訂貨重售做價低近23萬

【樓價UPDATES】二手不穩，將軍澳帝景灣撻訂貨重售，做價低近23萬元。

樓市不穩，個別遭買家達訂的單位，重售價難免有折讓，將軍澳帝景灣一房撻訂貨以660萬港元再度售出，較月初原售價低約22.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣2座中層A室，實用面積662方呎，三房連套房間隔，以1,430萬元零議價售出，實用呎價21,601元。屋苑本月至今累錄約9宗二手成交，現有約149個放盤，叫價由750萬元起。

●西灣河鯉景灣逸星閣極低層G室，實用面積677方呎，屬套三房則王間隔，叫價1,270萬元，減至1,241.8萬元易手，實用呎價18,343元。

●西區縉城峰1座高層D室，實用面積773方呎，三房連套房間隔，原開價約2,200萬元，減價155萬元，以約2,045萬元易手，實用呎價26,455元。

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九龍區

●奧運站柏景灣6座中低層B室，實用面積848方呎，三房間隔，以1,950萬元放盤，3日後獲區內客洽購，議價後減價20萬元，以約1,930萬元成交，實用呎價22,759元。

●奧運站帝峰‧皇殿7座高層C室，實用面積758方呎，三房連套房間隔，今年6月初叫價1,900萬元，減價50萬元或約2.6%，終以1,850萬元沽出，實用呎價24,406元。

●將軍澳帝景灣8座低層G室，實用面積352方呎，一房間隔，單位本月初曾以682.8萬元易手，惟買家撻訂離場，單位新近以660萬元再度售出，實用呎價18,750元，較原售價低約22.8萬元。

●將軍澳新寶城2座中層F室，實用面積548方呎，三房間隔，叫價900萬元，減價62萬元，以838萬元成交，實用呎價15,292元。

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新界區

●大圍金獅花園1期A座低層5室，實用面積270方呎，兩房間隔，日前以450萬元易手，實用呎價16,667元。原業主於2015年以299萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約151萬元，單位升值約50.5%。

●火炭穗禾苑G座中層9室，實用面積472方呎，兩房間隔，原叫價475萬元，放盤13日減價10萬元或2.1%，獲外區租客以465萬元承接，實用呎價9,852元。

●火炭駿景園11座低層F室，實用面積974方呎，三房連套房間隔，成交價1,098萬元，實用呎價11,273元。原業主於2001年以388萬元購入單位，持貨19年帳面獲利約710萬元，單位升值約1.8倍。

●馬鞍山迎海‧星灣御25座中層G室，實用面積568方呎，一房間隔，開價950萬元，議價後以935萬元易手，實用呎價16,461元。

●屯門卓爾居本月錄5宗成交，已較上月全月4宗為多，其中2座中層D室，實用面積520方呎，兩房間隔，去年底放盤叫價730萬元，終成功以一口價沽出，實用呎價14,038元。