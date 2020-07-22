誰得疫苗得經濟！美擲152億元注資輝瑞 冀年內量產
2020年07月22日 21:33
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情發展至今，可謂「誰得疫苗得經濟」。外國傳媒報道，美國政府於周三(22日)宣布，將提供製藥大廠輝瑞19.5億美元(約152億港元)資金，協助該公司生產和交付1億劑的新冠肺炎疫苗，根據協議，美政府將可額外獲得5億劑的疫苗。
輝瑞與德國製藥新創企業BioNTech共同研發兩款新冠疫苗BNT162b1和BNT162b2，兩間公司在周一(21日)宣布，在候選疫苗BNT162b1的第一階段人體試驗中，受試者出現免疫反應，且確認引起了免疫系統中的T細胞，有愈來愈多證據顯示，T細胞對於防禦新冠病毒相當重要。
輝瑞表示，預計最快在7月啟動更大規模的臨床實驗，受試者最多將達到3萬人，若試驗結果成功，則計劃在年底前提供1億劑疫苗，並於2021年提供13億劑。為了加速疫苗生產及交付，美國政府宣布將提供輝瑞19.5億美元。
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