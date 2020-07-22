夜市UPDATES：憂慮緩和！道指轉升　港夜期高水120點

中美關係再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗又傳來好消息，美股道指由跌轉升38點，報26,878點；標指報3,264點，升7點；納指報10,738點，升58點。

美國要求中國在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，港股現貨在周三尾市急挫後，期指夜市重上二萬五關，目前報25,182點，升77點，高水124點。

輝瑞和BioNTech已獲得美國衞生部價值19.5億美元的新冠肺炎疫苗訂單，輝瑞股價升約4%，領漲道指。

美國國會就新一輪財政刺激政策進行的談判也受市場關注，消息指目前爭議來自共和黨和白宮，這可能使新刺激措施實施推遲到8月。

歐股尾市橫行，英股跌0.72%；德股跌0.36%；法股跌1.04%。

【21:30】中美關係再度惡化下，美股周三早段偏軟，道指低開46點，報26,794點，以科技股為主的納指則升18點，至10,698點。

高盛策略員在報告中指出，疫情爆發後，股市急挫後出現大幅反彈，債券則沒有太大拋售，兩類資產現時似再次變得昂貴，短期內將出現波動很大但回報低的情況。該行認為，分散投資在不同資產的空間可能較少，但資產內的分散投資機會或增加，以債券為例，相信投資機會來自新興市場的本地利率債，股票則可分散在美國以外地區。

公司消息方面，社交媒體Snapchat母公司Snap，第2季虧損擴大28%至3.26億美元，期內收入增加17%至4.54億美元，好過預期的4.42億美元，每日活躍用戶數目升4%至2.38億。Snap透露，7月至今收入大增32%，但同時警告今季餘下日子將面對逆風。Snap股價早段急挫5.38%至23.41美元。

電子產品零售商百思買(Best Buy)披露5月2日至7月18日期間，銷售按年升2.5%，若自6月15日店舖重開至今，升幅更達15%，消息刺激百思買股價早段升6.1%至95.79美元。

至於微軟周三收市後公布季度業績，股價早段升0.33%至209.44美元。

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