安東油田服務第2季新增訂單減近三成
2020年07月22日 21:38
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安東油田服務(03337)公布，今年第2季新增訂單約8.17億元人民幣(下同)，按年減少29.9%，其中，中國市場新增訂單約4.57億元，按年減少41.7%；伊拉克市場新增訂單約3.52億元，按年增加24.7%；其他海外市場新增訂單約7,600萬元，按年減少92.4%。
截至6月30日，集團在手訂單約48.28億元。其中，中國市場在手訂單約20.86億元，佔集團在手訂單總量約43.2%，伊拉克市場在手訂單約22.79億元，佔集團在手訂單總量約47.2%，其他市場在手訂單約4.62億元，佔集團在手訂單總量約9.6%。
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