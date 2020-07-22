信達生物配股 最多籌近40億元
2020年07月22日 21:46
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銷售文件顯示，信達生物(01801)以先舊後新形式配售7,800萬股，其中3,380萬股來自主席俞德超等4名現有股東，4,420萬股為新發行股份，每股配售價介乎49.8至50.8港元，較周三(22日)收市價有3.1至5.1%折讓，涉資38.84億至39.62億元。
據指該公司將把集資所得用於建設位於蘇州的第二條生產線等產能。
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