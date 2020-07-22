敏華大股東配股 籌逾8億元
2020年07月22日 21:48
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銷售文件顯示，敏華控股(01999)大股東Man Wah Investments配售1.06億股，每股作價介乎7.65至7.82港元，較周三(22日)收市價有8至10%折讓，涉資約8.1億至8.28億元。
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