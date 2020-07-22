中地乳業披露股東權益變動　周四復牌

張建設及張開展指，劉岱單方面終止一致行動人士安排的要求違反了2015年4月15日共同簽署的《一致行動確認函》所約定「本確認函自各方簽署之日起生效，除各方一致同意變更或終止外，本確認函長期有效」，不同意劉岱的相關要求。

劉岱於2020年7月15日已完成向金洁靜轉讓其持有的公司1.47億股份，佔公司全部已發行股份約6.76%。

張建設指，其於2020年7月20日已透過YeGu Investment Company Limited增持公司4,131萬股份，佔公司全部已發行股份約1.9%。於股份增持後，張建設及張開展持有公司合共7.69億股股份，佔公司全部已發行股份約35.39%。

公司已向聯交所申請股份自周四(7月23日)上午9時正起恢復買賣。

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