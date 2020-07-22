KOKO HILLS加推88伙　折實售價787萬元起

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，自本月啟動首輪銷售以來，累售86伙，套現金額近10.4億元。因應不少買家對於三房大單位及天際特色戶感興趣，故決定推出第2批單位發售，剛已上載新銷售安排，涉及88伙。扣除最高21.5%折扣後，折實售價由787.2萬至1,742萬元，呎價19,264至22,721元，折實平均呎價20,770元。另同步推出10伙特色戶招標出售。

因應疫情及政府措施，是次銷售將分為2個批次，其中第1批34伙將於周日(26日)以先到先得形式發售，並安排2伙於同日上午9時起招標發售，上午10時截標。而第2批44伙會於7月31日發售，同日推出8伙招標。

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