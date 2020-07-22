雅高折讓逾一成配售新股 淨籌4000萬元
2020年07月22日 22:24
東網電視更多新聞短片
雅高控股(03313)公布，與配售代理訂立協議，將配售最多4.5億股，佔經擴大後已發行股本約11.81%，每股配售價0.09港元，較收市價折讓約11.76%，料淨集資約4,000萬元，預期約1,000萬元將用作租金、薪金及大理石加工廠的經營成本等一般營運資金；約3,000萬元將用作於償還債務及相關利息成本。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！