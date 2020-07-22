小心了！企業內部人士開始拋售股票　預示美股或快見頂

財經媒體彭博報道，隨着美國股市攀升至20年以來最昂貴水平，上市公司的高管正表現出焦慮迹象。

在市場3月見底時「正確買入」的企業內部人士，目前主要在「賣出」！Washington Service匯總的數據顯示，近1,000位企業高管7月出售了自己公司的股票，與內部買家的比例達到5比1。在過去30年中，只出現過兩次賣出/買進比率較現在高。

InsiderInsights.com的數據顯示出類似的趨勢。該機構研究主管Jonathan Moreland表示，在過去4周中，出現內部人士拋售的企業比有內部人士買入的企業多出186%，接近於過去10年往往預示短期市場見頂的200%水平。

內部人士拋售發生在標指從3月低位上漲了45%以上之際。如今，即使面對疫情和經濟衰退的影響，科技股仍處於歷史高位，一些企業高管因此減持股票。

儘管一些分析師警告稱，不要過多解讀內部交易，因為估值以外的因素可能會影響這種交易，但今年和2018年的類似指標飆升都預示了股市下跌。

Moreland說：「我們的指標正在發出警告信號，我不是說由於近期的內部交易數據，每個人都應該賣掉股票並沽空市場。我使用它的方式是，我更願意出售獲利豐厚的股票。我們仍然對市場最近的回升不感到信服。」

7月出售自己公司股票的內部人士包括UnitedHealth Group董事長Stephen J. Hemsley和摩根士丹利行政總裁James Gorman等。

彭博匯總數據顯示，企業內部人士上周出售價值5,260萬美元的股票，而購買量只有340萬美元。