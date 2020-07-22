內地重申今年就業形勢嚴峻　支持多渠道靈活措施

彭博報道，面對新冠疫情衝擊所帶來的高失業問題，中國內地承諾支持就業增長。

根據政府的一份聲明，國務院確定支持多渠道靈活就業的措施，促進增加居民就業和收入。會議表示，「對高校畢業生、農民工、下崗失業人員等重點群體從事個體經營的，按規定給予創業補貼、擔保貸款、稅收優惠等支持」。

國務院重申，今年就業形勢嚴峻。中國全國城鎮調查失業率在2月份升至創紀錄的6.2%後，6月回落至5.7%，政府的目標是今年保持在「6%左右」。該統計數據不包括許多來自農村的農民工。今年夏天，中國有創紀錄的874萬應屆畢業生進入就業市場。

國務院會議還敦促地方政府取消對靈活就業的不合理限制，鼓勵個體經營。