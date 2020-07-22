【財經評論】中美全方位開火　港金融地位危殆

正當來港上市的中資科技巨企一間接一間，恒指公司新設「港版納指」力谷，港股氣氛熾熱之際，美國突然要求中國駐休斯敦總領事館數日內關閉，消息頓時炸散港股！看來，中美矛盾已正式由經貿提升至全面開火層面，中國在捍衞底線下，必然作出反制，意味港人要做好中美背水一戰的心理準備，國際金融中心地位隨時一夜間變作炮灰！

中美年初雖簽署首階段貿易協議，但隨着疫情爆發，病毒之源引發中美爭論，再看近年香港社會動盪已發展至實施《港區國安法》，美國總統特朗普以簽署《香港自治法案》及終止賦予香港優惠待遇的行政命令作回應，打開制裁之門。至此，中美角力已超越貿易、科技、金融之爭，而香港這個中外利益駐足的國際城市，已成兩強主要戰場。

美國要求關閉中國總領事館之舉，被市場解讀為美國不再與中國友好，既然如此，中國也毋須客氣。回看近代戰爭，前奏不離先撤領事、再撤僑民和資金，如今全球兩強霎時推至攬炒邊緣，難怪近日醒目錢已率先行事，黃金、白銀、石油、軍工股價格齊升。畢竟在長年量寬之下，銀紙本就不再值錢，一旦適逢戰爭，無論是冷戰或熱戰，持有實物資產方為上策。

目前特朗普選情告急，以其諉過於人的性格，必大打「中國牌」，圖謀以反華旗幟挽回民意，適逢今日開始，內地正式全面開放金融業予外資參與，面對龐大商機及利益，美資垂涎已久。當然，國家利益必大於商業利益，而在特朗普眼中，國家利益就是其連任，如今在華爾街利益當前「出牌」，意味他認為無所不用其極來攻擊中國之時已到！

至於內地，本來冀乘美國科技股熱潮之便，做大中港科企融資平台，挺住兩地資產價格，作為應對疫下撐經濟的戰略。可美國絕非省油的燈，其舉動明顯是要砸碎中國如意算盤。內地冀藉吹大內地科企市值融資吸金之途生變，香港擬藉中資來港上市抵銷走資壓力頂住半邊天之謀，亦自難如意。

戰爭號角既已響起，美企下一步勢必加快對港撤離資金及人才，其他盟友正看風使舵。只要香港金融基業一失，經濟將陷入前所未見的危機，港元聯匯制度不用美國制裁也難挽狂瀾！面對美國打壓、天災、瘟疫，內地經濟本自顧不暇，可中資仍得繼續苦撐香港爛局，結果恐換來香港降格、市場規模與深度大不如前。如是者，香港股、樓「審判日」還遠嗎？

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