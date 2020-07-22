【全球攬炒】Nike將因裁員而產生近20億元支出

財經媒體彭博報道，裁員將給運動品牌Nike帶來2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)成本，這家全球最大的運動品牌公司正重新專注於直接向消費者銷售。

該公司6月宣布了一項稱為「加速直接面向消費者」(Consumer Direct Acceleration)的電商新階段，公司在周三(22日)的聲明中說，此舉將導致工作職位出現淨減少，並發生一次性費用。該公司並未透露由於戰略轉變而將減少多少工作崗位。

該公司一名代表拒絕進一步置評。