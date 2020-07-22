銀價狂追落後！相關ETF連續9日吸資 史上最長
2020年07月22日 23:19
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(Getty Images圖片)
財經媒體彭博報道，隨着白銀飆升至2013年以來最高，投資者正湧入追蹤白銀礦商的ETF。
全球X白銀礦商交易所交易基金(SIL)出現連續第9日資金流入，為史上最長連續流入。與此同時，規模111億美元iShares白銀信託(SLV)連續第5天吸引資金流入。
白銀基金正受到關注，因為一些投資者尋求就崎嶇不平的經濟復甦前景進行避險。白銀支持ETF的持倉量創歷史新高。
彭博行業研究ETF分析師Eric Balchunas表示，大家很容易忘記白銀，因黃金吸引了很多關注，人們希望擁有一種貴金屬，用於規避聯儲局大量印錢帶來的通脹風險。
現貨白銀周三(22日)一度大漲8.1%，至2013年以來最高，隨後縮減漲幅。
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