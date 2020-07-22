領展通過擴大可投資範圍　至全部房地產類別

領展首席策略總監丘兆祺早前接受《東網》專訪時指，無意「踩入」住宅發展商領域，有關修訂旨在針對未來做物業併購時可更有彈性。

他指出，修訂的原因是過往在內地或海外尋找可供併購地產項目時，經常碰到有「綜合項目」放售，就是同一幅地皮包含商場、商廈、酒店或服務式公寓的一籃子資產。然而，領展往往因信託契約限制，不能投資於「可以住人」的物業。丘更笑言：「問賣家可否分割(非居住項目)出來賣，人哋會當你傻」，故過往白白讓很多併購機會流失。

丘氏表示，領展沒打算將酒店相關業務做大，日後仍會維持零售業收租為主業。他亦不排除領展日後會買入酒店或服務式住宅並持貨2年後再作出售，因為始終領展過往都有大量出售資產的先例，就算是2014年購入的黃大仙現崇山商場，亦於2017年打包在其他物業之內一併出售。

丘氏又指出，本次建議修訂的好處，亦賦予領展彈性可以做「舊改」，例如買入酒店之後改裝或改建為其他收租用途的物業。至於領展要怎樣開展酒店或服務式住宅的業務？他指出主要3個途徑：一是連同被收購對象的管理團隊一併購入；二是領展自己培訓自己的酒店團隊；三是只做「收租佬」，將物業外判給酒店品牌去管理，後者也是很多大酒店的經營模式。

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