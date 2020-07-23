凱華表示，德勤已提出辭任其及六間香港附屬公司之核數師職務，由7月16日開始生效。德勤聲稱自去年6月起，已暫停現場審計工作，此後無法就截至去年三月底止年度的綜合財務報表展開現場審計工作。鑑於上述理由及凱華於今年6月18日所發出關於委任清盤人的公告，德勤決定請辭。公司現正物色適當的核數師以填補空缺。

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