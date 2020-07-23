德勤辭任凱華核數師
2020年07月23日 00:04
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及周三公布的凱華集團(00275)，德勤過去逾7個月已辭任及退任69家香港上市公司核數師職務。
凱華表示，德勤已提出辭任其及六間香港附屬公司之核數師職務，由7月16日開始生效。德勤聲稱自去年6月起，已暫停現場審計工作，此後無法就截至去年三月底止年度的綜合財務報表展開現場審計工作。鑑於上述理由及凱華於今年6月18日所發出關於委任清盤人的公告，德勤決定請辭。公司現正物色適當的核數師以填補空缺。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少69家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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