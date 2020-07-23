《明報》母企預警轉蝕4836萬

世界華文媒體股價周三收報0.28元，今年以來已累瀉近35%。

世界華文媒體指，預期虧損主要由於新冠肺炎爆發及隨後的封城及其他控制病毒的嚴格措施，令集團旅遊業務收入顯著下降，加上全球疫症導致業務中斷，對市場上的廣告支出造成負面影響，亦令集團的廣告收入大幅下跌。

事實上，按世界華文媒體上月公布之截至今年3月底止全年業績，雖錄得股東應佔盈利705.5萬美元，但營業額卻按年倒退16.22%至2.39億美元，各分部的營業額均按年縮減。單就出版及印刷方面，香港及台灣分部營業額便按年減少12.74%，虧損更按年擴大55.42%至527.5萬美元。

至於《明報》同系公司萬華媒體，早於上周已率先發盈警。公司預期截至六月底止第一財季撇除一次性租賃修改收益170萬元前之虧損，將按年增加約1.3倍。按該公司去年同期的虧損近380萬元計算，今個財年首季虧損料近870萬元。

公司解釋，虧損增加主要由於經濟放緩及新冠肺炎疫情影響，導致集團廣告收入減少。

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