國泰延空巴飛機交付　股價照挫

事實上，國泰於供股文件中直言，就算押後交付新飛機、大幅削減客運運力，以及實施高層減薪及員工自願性無薪假計劃，該公司現時每月虧損現金規模依然高達15億元，並且預期將維持於目前水平。

該公司又指，不論航班數量如何增加，許多成本仍不可避免，該等措施無法完全抵銷客運收益之萎縮。況且各地因應新冠肺炎疫情所採取的邊境管制措施持續多久、旅遊及行動限制、疫情本身對國泰業務之長期影響尚不確定。即使解除限制，恐怕仍有一段時期經濟活動顯著減少、潛在失業增加及消費者支出萎縮，乘客可能減少出行，不能保證旅遊業能恢復至疫情爆發前的水平，預期旅遊需求在頗長時間內也不會有任何實質的復甦。

不僅如此，國泰警告，疫情使航班規模減少，預計油耗處於過度對沖狀態，因此盈餘對沖將歸類為無效。該公司今年底可能錄得大額以市價計價的虧損，而任何該等無效對沖產生的虧損將於本年度損益中確認。國泰預期包括今年全年財務業績等的中短期表現會較過往「更糟」。

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