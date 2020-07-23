東方日報B2：金牛撲九年高　勢衝2100關

疫情升溫、美元疲弱及各國央行大舉放水救經濟，刺激國際金價衝上近九年高位，現貨金價周三曾炒高至每安士1,865.81美元。現貨銀價則在經濟重啟與工業需求回升的憧憬下爆升逾7%，衝上近七年高位。金銀價格飛升，帶動香港上市的金屬以至礦業股瘋炒，最誇張者曾單日急漲近43%。惟專家提醒，銀價技術上呈現超買，反而金價可破頂，上望2,100美元。

現貨金價周三高見1,865.81美元，按日升1.3%；期金價格高見1,866.8美元，升1.24%。現貨銀價周二升破20美元關口後，周三(22日)高見22.83美元，升7.19%，並連升四天；期銀價格更高見23.19美元，升7.58%。紐約期油價格轉跌，最多跌1.93%至每桶41.15美元，惟過去三個月爆升逾兩倍。

金價升勢銳利不及銀價彈力驚人，過去三個月現貨銀價飆44%，除了受供應疑慮及憧憬工業需求增加所推動外，白銀交易所買賣基金(ETF)的持銀量亦已升至紀錄高位。現貨銀價的14天相對強弱指數(RSI)已遠超過70，達到86，技術上呈現超買。

不過，花旗商品研究全球主管Ed Morse料銀價未升完，因為除了一系列利好貴金屬價格的因素外，白銀還受惠於其在工業上的應用如太陽能電池。花旗本周早前亦預期銀價未來六至十二個月將升至25美元，最牛睇30美元。

惟資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指，銀價近期升勢過急，預計會出現明顯的回吐，籲投資者勿追買白銀相關股份。他續指，近日油價、金價和白銀價格急升，主要受美元走勢疲弱影響，美匯指數已連跌4天，美元匯率下跌有利以美元報價的商品。他料金價升破1,900美元後現調整，長線升見2,000美元。

而盧氏對油價後市持保守態度，皆因環球經濟不景氣，油價42美元水平會現沽壓。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享料，今輪商品升勢是市場憂美國財政赤字高企，致美元匯價下跌壓力巨大，加上各國央行推出量寬措施，並維持接近零利息甚至負利息，資金在沒有太多代替品的選擇下，選擇流入商品市場，特別是黃金。再者，在中美關係惡化下，資金對美元的信心減弱，加上避險需求持續，或帶動國際金價在今年底之前，挑戰2,100美元甚至更高。

此外，不少大行接續唱好金價前景。當中，花旗預期金價有三成機會於未來三至五個月突破2,000美元。美國銀行早於4月將金價十八個月預測上調至3,000美元，因聯儲局不能「印黃金」。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626