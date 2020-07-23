美股收市：道指升165點　輝瑞上漲半成

中美關係再趨緊張，惟市場憂慮未見加深，加上新冠肺炎疫苗又傳來好消息，美國股市周三(22日)反覆向好。道指收報27,005點，升165點或0.62%；標指收報3,276點，升18點或0.57%；納指收報10,706點，升25點或0.24%。

美國國會就新一輪財政刺激政策進行的談判受市場關注，消息指目前爭議來自共和黨和白宮，這可能使新刺激措施實施推遲到8月。

公司消息方面，輝瑞和BioNTech已獲得美國衞生部價值19.5億美元的新冠肺炎疫苗訂單，輝瑞股價全日收市上漲5.07%，收報38.56美元。

社交媒體Snapchat母公司Snap，第2季虧損擴大28%至3.26億美元，期內收入增加17%至4.54億美元，好過預期的4.42億美元，每日活躍用戶數目升4%至2.38億。Snap透露，7月至今收入大增32%，但同時警告今季餘下日子將面對逆風。Snap股價收報23.2美元，跌6.38%。

電子產品零售商百思買(Best Buy)披露5月2日至7月18日期間，銷售按年升2.5%，若自6月15日店舖重開至今，升幅更達15%，消息刺激百思買股價收漲7.84%。

對於後市，高盛策略員在報告中指出，疫情爆發後，股市急挫後出現大幅反彈，債券則沒有太大拋售，兩類資產現時似再次變得昂貴，短期內將出現波動很大但回報低的情況。

該行認為，分散投資在不同資產的空間可能較少，但資產內的分散投資機會或增加，以債券為例，相信投資機會來自新興市場的本地利率債，股票則可分散在美國以外地區。

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