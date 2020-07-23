金沙中國第二季淨虧損5.49億美元
2020年07月23日 07:03
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(Getty Images圖片)
金沙中國(01928)公布，根據美國公認會計原則，今年第二季淨虧損5.49億美元(約42.8億港元)，去年同期錄得淨收入5.11億美元。第二季淨收益總額按年大減98.1%，至4,000萬美元。期內經調整物業EBITDA虧損為3.12億美元，去年同期經調整物業EBITDA為7.65億美元。
集團估計，每月經營開支約1.1億美元，而每月發展資本開支約5,000萬美元。截至6月30日，金沙中國的現金及可供動用的流動資金的總額為36.26億美元，包括現金及現金等價物總額16.08億美元及2018年SCL循環融資可供動用的借貸限額20.18億美元。
金沙中國控股股東Las Vegas Sands(LVS)認為，集團有足夠資源可於「接近零」收益狀況下經營逾18個月，並同時繼續執行於澳門及新加坡的現有發展項目。
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