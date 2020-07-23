【專家點評】溫灼培：金價挑戰1920美元？

周三亞洲市場，突然傳出美國政府要求中國關閉駐休斯敦總領館的消息。擔心中美摩擦進一步加深，資金明顯轉向黃金避險，並把現貨金價推越1,850美元水平。當然，踏入本周，支撐金價上升何止中美因素。受嚴重疫情影響，特朗普政府急於推出另一個1萬億美元的救經濟方案，並期望於本月底通過國會。

鑑於金額龐大，相信在方案推出之時聯儲局也必須加以配合，擴大印鈔。另一方面，經過多月談判後，歐盟同時達成7,500億歐元援助經濟方案。當歐美同時大舉印鈔，當錢不值錢這解釋金價上破一個又一個阻力的原因。

從圖表觀察，金價上破1,850美元的關位後，下一個可能挑戰的阻力將為2011年9月高位1,920美元。而相信1,800美元將變成重要支持。不過黃金前景也有不少暗礁，最要留意是疫苗的研發。一點必須理解，現時各國央行不斷印鈔，源於經濟弱，而導致經濟弱的原頭正是疫情。如疫苗或特效藥一旦面世，使各央行不再用印鈔，這會使金價失去一重要推動力。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培