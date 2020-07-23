【市前重點睇】道指升165點 金價銀價續破頂
2020年07月23日 07:42
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●美匯指數跌至94.98，離岸人民幣(CNH)見7.0155，港匯企7.752，美元兌日圓報107.17，歐元跌至1.1569，英鎊處1.2733。金價見1,869美元。布油企44美元，紐油跌至41.82美元。道指期貨下跌。
●道指收報27,005點，升165點或0.62%；標指收報3,276點，升18點或0.57%；納指收報10,706點，升25點或0.24%。 https://bit.ly/2WPYmFA
●美國國務卿蓬佩奧表示，全球與中國的緊張局勢持續升溫，讓印度有機會從中國吸走全球供應鏈。
●美國6月二手樓銷售彈兩成，4個首錄升幅。
●港股ADR指數收報25,088點，升30點。
●即月恒生指數夜期收報25,093點，跌12點，高水35點，成交26,579張。
●紐約9月期油收報每桶41.92美元，跌2美仙或0.05%；布蘭特9月期油收報每桶44.29美元，跌3美仙或0.07%。
●紐約8月期金收報每安士1,865.1美元，升21.2美元或1.2%，再創近9年收市新高。
●紐約9月白銀期貨收報每安士23.144美元，升1.59美元或7.4%，創自2013年以來收市新高。
●英國富時100指數收報6,207點，跌62點或1%；法國CAC指數收報5,037點，跌67點或1.32%；德國DAX指數收報13,104點，跌67點或0.51%。 https://bit.ly/2ZPVUk3
●外媒引述一位知情人士透露，英國更有可能在明年1月份而不是今年完成與其最大的貿易夥伴美國的談判，此前新冠肺炎疫情減慢有關的商討進程。
●歐洲央行行長拉加德表示，難以預測新冠肺炎疫情之後的經濟情況，並警告稱「打擊我們(歐盟)的殘酷挑戰將再次困擾我們。」
●南韓第二季國內生產總值(GDP)初值按年收縮2.9%，預期收縮2%，前值升1.4%，為2003年以來首次陷入技術性衰退。按季收縮3.3%，預期縮2.4%。
●內地重申今年就業形勢嚴峻，支持多渠道靈活措施。
●A股科創板50成分指數亮相，年內累升近五成。
●【多相】港島住宅「一劏八」放租攻年輕客每月8,500元起。 https://bit.ly/2Br5Vem
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