【市前重點睇】道指升165點　金價銀價續破頂

●美匯指數跌至94.98，離岸人民幣(CNH)見7.0155，港匯企7.752，美元兌日圓報107.17，歐元跌至1.1569，英鎊處1.2733。金價見1,869美元。布油企44美元，紐油跌至41.82美元。道指期貨下跌。

●美國國務卿蓬佩奧表示，全球與中國的緊張局勢持續升溫，讓印度有機會從中國吸走全球供應鏈。

●美國6月二手樓銷售彈兩成，4個首錄升幅。

●港股ADR指數收報25,088點，升30點。

●即月恒生指數夜期收報25,093點，跌12點，高水35點，成交26,579張。

●紐約9月期油收報每桶41.92美元，跌2美仙或0.05%；布蘭特9月期油收報每桶44.29美元，跌3美仙或0.07%。

●紐約8月期金收報每安士1,865.1美元，升21.2美元或1.2%，再創近9年收市新高。

●紐約9月白銀期貨收報每安士23.144美元，升1.59美元或7.4%，創自2013年以來收市新高。

●外媒引述一位知情人士透露，英國更有可能在明年1月份而不是今年完成與其最大的貿易夥伴美國的談判，此前新冠肺炎疫情減慢有關的商討進程。

●歐洲央行行長拉加德表示，難以預測新冠肺炎疫情之後的經濟情況，並警告稱「打擊我們(歐盟)的殘酷挑戰將再次困擾我們。」

●南韓第二季國內生產總值(GDP)初值按年收縮2.9%，預期收縮2%，前值升1.4%，為2003年以來首次陷入技術性衰退。按季收縮3.3%，預期縮2.4%。

●內地重申今年就業形勢嚴峻，支持多渠道靈活措施。

●A股科創板50成分指數亮相，年內累升近五成。

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