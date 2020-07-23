【專家點評】陳蓓敏：油價做好　利好三大油股

無驚無險，美股道指又升回26,800點，納指周二雖然微跌，無礙其強勢表現。歐盟達成財政刺激協議，涉及金額達7,500億歐元，歐元做好，兑美元升至1年半高位。市場憧憬美國會推出1萬億美元推動經濟方案，美元回軟。穆迪預計刺激方案，應該需要1.5萬美元。英、美、加、中皆有疫苗研發成果，投資者認為下半年經濟有復甦機會，外圍油價做好，紐約期油升約3%，立於41.8美元水平。

月中，油組國及其盟友達成協議，將在8月至12月，進一步減產將至每日770萬桶。全球央行不斷放水，新疫苗生產步伐漸近，有利油價做好，可留意三大油股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有港交所，客戶持有港交所及阿里巴巴)