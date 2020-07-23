【專家點評】陳蓓敏：油價做好 利好三大油股
2020年07月23日 07:45
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無驚無險，美股道指又升回26,800點，納指周二雖然微跌，無礙其強勢表現。歐盟達成財政刺激協議，涉及金額達7,500億歐元，歐元做好，兑美元升至1年半高位。市場憧憬美國會推出1萬億美元推動經濟方案，美元回軟。穆迪預計刺激方案，應該需要1.5萬美元。英、美、加、中皆有疫苗研發成果，投資者認為下半年經濟有復甦機會，外圍油價做好，紐約期油升約3%，立於41.8美元水平。
上月國內零售數據放緩，未來中央料再落藥減稅降費，減租減息等刺激消費。國內股市牛皮。阿里巴巴(09988)宣布旗下螞蟻集團將啟動(A + H)上市計劃，投資者期盼。
港股承接外圍做好，開市高見25,779點後回軟，大部時間徘徊於25,400水平，可惜收市前因美國要求中方關閉駐休斯敦領事館，周二升幅全抹去，跌约580點收市，險守25,000關口。港交所(00388)創新高381元後，亦回落於361元水平。香港新增確診個案仍見上升，香港經濟相關股份冬眠了。
月中，油組國及其盟友達成協議，將在8月至12月，進一步減產將至每日770萬桶。全球央行不斷放水，新疫苗生產步伐漸近，有利油價做好，可留意三大油股。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有港交所，客戶持有港交所及阿里巴巴)
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