【股民熱話】石油黃金白銀齊升　向股市發「海嘯」警報？

呢期全世界好似食錯藥，新冠肺炎第三波疫情嚴峻，經濟又陷於停擺危機，但股市一於少理，繼續炒高；屬風險資產的股市升，但屬避險資產的黃金又跟住升，就連油價、銀價都跟大隊升。投資者不禁要問，到底呢個係咩市場？

本周金價升至2011年9月以來高位，而銀價亦觸及近4年新高。金價上升，原因離不開債息曲線啟示、無限量寬、以及對疫情和經濟前景的擔憂。當然，近日美元轉弱，亦為金價升勢添柴加火，不少預測顯示，是浪金價有機會挑戰2011年9月所創下的歷史高位每安士1,920.30美元。

反常的地方，在於資金的避險意識不減，但作為風險資產的股市，卻可以同時間保持了升勢，尤其是美股。究其原因，目前全球股市升勢，並非由受疫情拖累的傳統經濟股帶動，反而是由受惠於疫情帶動科技應用的新經濟股所帶動，此情此景前所未有，故難以完全應用過去的周期表現。此外，目前由美國帶頭的全球量寬，利率之低，皆前所未有。疫情下大量遊資缺乏出路，只有湧入股市尋找機會，故見股市雖升，但大部分資金側重在小量新經濟股，美股如是、A股如是，港股也如是。

當然，美元走勢，對於資產價格走勢影響至為關鍵。近期美元轉弱，一則反映疫情嚴峻對美國經濟的影響，二則美元轉弱有助緩減出口壓力，三則歐盟就刺激經濟計劃達成協議，帶動歐元升抵2019年1月以來高位，美匯指數相對回軟。不過，說到底，大選前美元不可能大跌，故純從美元走勢因素看，影響還是暫時性且有限。

總括而言，短線油價、金價、銀價、股市通通皆升的現象，相信只會是短暫性而已，反正風險與避險，是兩個不同方向的事情，總有一邊要作出修正。執筆期間，就傳來美國要求72小時內關閉中國駐休斯敦領事館，本來中資想以推出恒指科技指數及公布螞蟻集團來港上市的消息來托住港股升勢，誰知美國呢個舉動就如拋出一個深水炸彈落港股，恒指急挫577點收市，由升轉跌頭尾唔見近七百點，而下跌點數剛好就係周一的上升點數(周一恒指升577點)，都真係好「巧恰」！

作為世界兩強的中美角力不斷升級，大家身處大時代，只有抱住戰時心態，投資炒波幅不致於沒有可為，但就要嚴限注碼，刻下絕非瞓身入市博發達的時候。

東網財經專欄作者 帥哥

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