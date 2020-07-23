【專家點評】古勝：昆侖能源咩位買？

尋日港股跌咗577點，收報25,057點；跌番晒周二(21日)所升嘅577點，世事真係好鬼巧合。而講咗好耐的「狼來了」，終於嚟咗！尋日傳出美國驅逐中國駐休斯敦的總領館人員，令港股喺收市前半小時跌幅擴大，相信唔少散戶都反應唔切！

睇番恒指走勢，跌穿10天及20天線，重回25,000點關口，再下一級就係50天線24,500點水平。如果相信港股仲有維穩力量支撐，就無謂太驚，既然坐咗貨就鎮定啲，特別係地緣政治一向都係來也匆匆，去也匆匆。如果因為成手都係貨而唔安樂，咁一到止蝕位就要手起刀落，減持到令自己安心的倉位。

睇昆侖能源走勢，尋日早段曾飆上6.35元後缺乏支持，顯示2月份橫行區的阻力頗大，加上近日地緣政治升溫，睇好其後市者，都係唔好高追，不如等回至10天線先入市，亦即3月以來的升軌附近，中線上望阻力位6.3元，向下跌穿5元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝